Meteo "ballerino": le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 15.

Fino all'alba sereno o poco nuvoloso, di mattina a partire dai monti nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Fino all'alba ovunque assenti. Sui monti dal mattino probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse, sulla pianura di mattina ancora assenti mentre nella seconda metà di giornata andando dalla pedemontana alla costa probabilità da medio-bassa (25-50%) e bassa (5-25%) per piogge da sparse a locali; in prevalenza si tratterà di piovaschi e rovesci, attesi anche alcuni temporali più probablimente di pomeriggio e sui monti.

Temperature. Rispetto a mercoledì fino all'alba avranno andamento irregolare con differenze leggere/moderate, in seguito aumenteranno anche di molto; valori sotto la media in modo leggero/moderato.



venerdì 16.

Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) per alcune piogge che si verificheranno in vari momenti, risultando a livello giornaliero sparse sui monti e da sparse a locali sulla pianura andando da sud a nord; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature. In aumento leggero/moderato rispetto a giovedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da est ed altrove con direzione variabile.

Mare. Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Previsione Altezza Onde

sabato 17.

Parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni in prevalenza assenti, localmente modeste piogge a tratti un po' più probabili sulla costa e sui monti. Temperature in aumento.

domenica 18.

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge a tratti più probabilmente sui monti e di pomeriggio, temperature in aumento. Previsore: Stefano Veronese