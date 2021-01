Aria gelida e neve in montagna: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 15. Al mattino parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità stratiforme, specie verso ovest. In seguito attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Nella notte fino al primo mattino probabilità medio-alta (50-75%) di qualche debole nevicata sui settori montani, in seguito assenti.

Temperature. In pianura minime in aumento, senza notevoli variazioni altrove salvo risultare in calo nelle valli; massime stazionarie o in locale diminuzione, in generale calo in quota.

Venti. In pianura dai quadranti orientali, deboli/moderati nell'entroterra, sulla costa da moderati a tesi in serata. In quota venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

sabato 16. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato con clima freddo.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In generale diminuzione con valori minimi marcatamente e diffusamente sotto zero anche in pianura, massime senza notevoli variazioni sulle zone di pianeggianti.

Venti. In pianura deboli in prevalenza dai quadranti occidentali; in quota da nord moderati/tesi, forti alle quote più alte.

domenica 17. Parzialmente nuvoloso con precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo in pianura e nelle valli, in ripresa in alta quota. In quota venti da tesi a forti in serata dai quadranti settentrionali.