Inizio settimana con il sole: le previsioni

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo o saranno in lieve aumento nei valori massimi e subiranno un calo mercoledì, specie in pianura. Giovedì cedimento del promontorio con circolazione più ciclonica, con maggiore nuvolosità e con probabili precipitazioni

Le previsioni Arpav meteo

lunedì 13.

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno in pianura, sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, salvo modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Non si esclude qualche locale precipitazione sui settori montani, specie su quelli più settentrionali, nel pomeriggio/sera.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli occidentali.

martedì 14.

Al mattino in pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tendenza a generale aumento della nuvolosità sia per nubi alte che per attività cumuliforme, specie sui settori montani e più occidentali della pianura.

Precipitazioni. Sulle zone montane, specie su quelle più settentrionali, non si esclude qualche locale piovasco o rovescio.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli occidentali.

mercoledì 15.

Condizioni di maggiore variabilità, a tratti di instabilità, con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite. Nel corso della giornata saranno probabili precipitazioni sparse specie su zone montane e pedemontane, anche a carattere di rovescio. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione, specie in pianura.

giovedì 16.

Condizioni da variabili a instabili/perturbate nella seconda parte della giornata con nuvolosità inizialmente irregolare, poi più diffusa e consistente. Saranno probabili delle precipitazioni da sparse in mattinata a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale (probabilità medio-alta 50-75%). Temperature senza notevoli variazioni. Previsore: R.R.