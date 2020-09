L'estate non è ancora finita: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

domenica 13. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In lieve ulteriore aumento, con valori di 3-5 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Venti. In pianura deboli-moderati da est o nord-est. In montagna deboli/moderati da nord o nord-est.

lunedì 14. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; qualche nube pomeridiana sui rilievi e possibile qualche sporadico annuvolamento sulla pianura meridionale e occidentale.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza sensibili variazioni.

Venti. In pianura deboli/moderati da nord est, con rinforzi sulla costa. In montagna in prevalenza moderati, fino a tesi in alta quota, dai quadranti orientali.

martedì 15. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche tratto di nuvolosità medio-alta in transito. Precipitazioni assenti. Temperature senza sensibili variazioni o in lieve calo nelle minime.

mercoledì 16. Tempo stabile e soleggiato con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Possibili locali piovaschi/rovesci o qualche isolato temporale sulle zone montane. Temperature senza sensibili variazioni o in lieve calo nelle minime. Previsore: