Assaggi d'autunno: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 13. Iniziali nubi basse, foschie e nebbie, anche estese in pianura, in progressivo sollevamento, lasceranno spazio ad un cielo poco nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso per nuvolosità alternata a schiarite.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo, o in locale aumento nei valori minimi in pianura. Temperature ancora superiori alle medie del periodo, specie quelle massime.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, a tratti anche moderata. In quota inizialmente deboli occidentali, poi ingresso e rinforzo dei venti da sud-ovest, fino a risultare tesi in serata.

sabato 14. Iniziali foschie e nebbie locali in pianura e in qualche fondovalle in successivo diradamento, seguiranno nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie in mattinata; nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità, specie in montagna.

Precipitazioni. Dalla serata saranno possibili sporadiche e locali precipitazioni sulle zone montane (probabilità bassa 5-25%), generalmente assenti altrove.

Temperature. Minime in calo. Massime senza notevoli variazioni, in lieve flessione sulle zone montane, con valori ancora superiori alla media del periodo.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti occidentali deboli/moderati; sulla costa venti da sud da deboli a moderati nel corso del pomeriggio. In quota venti moderati da ovest.

domenica 15. Tempo perturbato, a tratti instabile, con estesa nuvolosità, in diradamento verso fine giornata a partire dalle zone montane. Saranno probabili precipitazioni inizialmente locali/sparse con tendenza a divenire a tratti diffuse nel corso della giornata; saranno probabili rovesci e locali temporali. Verso fine giornata tendenza ad esaurimento delle precipitazioni a partire dalle zone montane. Generale calo termico con valori che si riporteranno in media con il periodo. Nel pomeriggio ingresso e rinforzo di venti di Bora su costa e buona parte della pianura centro-orientale, fino a risultare anche tesi/forti sull'area costiera. In quota progressiva rotazione e rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali nel corso del pomeriggio.

lunedì 16. Cielo al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento di nubi medio-alte. Ottima visibilità per la presenza di venti di Bora, anche tesi sulla costa e zone limitrofe. Ulteriore calo termico, con valori che si porteranno leggermente inferiori alla media del periodo. Previsore: R.R.