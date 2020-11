Nebbia mattutina e temperature in salita: le previsioni del fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 13. Sulla pianura andando da sud a nord cielo da parzialmente nuvoloso o nuvoloso a poco o parzialmente nuvoloso; in montagna generalmente sereno o poco nuvoloso, sulle Prealpi parzialmente nuvoloso o nuvoloso di sera. Sulla pianura e nelle valli prealpine nebbie locali di sera.

Precipitazioni assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì avranno andamento irregolare con variazioni leggere/moderate; sulla pianura valori prossimi alla media, sui monti sopra la media in modo leggero/moderato.

Venti. Sulla pianura deboli con direzione variabile. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-ovest in quota.

sabato 14. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sulle Dolomiti e parzialmente nuvoloso o nuvoloso altrove; fino all'alba nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera.

Precipitazioni assenti.

Temperature. Rispetto a venerdì aumenti nelle ore notturne e andamenti irregolari nelle ore diurne, con variazioni leggere/moderate.

Venti. Sulla pianura deboli con direzione variabile. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da nord-ovest in quota.

domenica 15. Precipitazioni assenti. Sulle Dolomiti cielo poco o parzialmente nuvoloso, altrove parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino al pomeriggio e molto nuvoloso o coperto di sera. Sulla pianura varie nebbie fino all'alba, in dissolvimento al mattino. Temperature sulla pianura senza variazioni di rilievo fino al pomeriggio ed in aumento di sera, sui monti in aumento eccetto diminuzioni diurne nelle valli.

lunedì 16. Fino al pomeriggio nuvoloso con varie precipitazioni, nevose in prevalenza sopra i 1500/1700 metri di quota; di sera nuvolosità in diminuzione. Temperature in aumento fino all'alba, dal mattino in calo con minime a tarda sera. Previsore: Stefano Veronese