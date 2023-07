Il gran caldo concede una (breve) tregua: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 13. Tempo instabile con fasi di annuvolamenti consistenti e frequenti soprattutto tra la notte ed il primo mattino e nel corso del pomeriggio; probabili rasserenamenti dal tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse e intermittenti, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. Probabili fenomeni localmente intensi (grandinate e forti rovesci). Esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature. In diminuzione, con massime prossime alla media del periodo, minime ancora generalmente superiori.

Venti. In quota moderati/tesi sud-occidentali; nelle valli variabili. In pianura fino al pomeriggio occidentali, salvo lungo la costa dove fino al primo mattino soffieranno da nord-est, dapprima deboli/moderati poi moderati; dal tardo pomeriggio/sera nord-orientali moderati a tratti tesi. Possibili raffiche in occasione dei temporali.

venerdì 14. Sereno o poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti fino al primo mattino e modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di residui fenomeni nella notte.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in ulteriore locale lieve calo le minime, in rialzo le massime.

Venti. In quota deboli dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura fino a metà giornata moderati/tesi da nord-est, in seguito variabili.

sabato 15. Tempo stabile e soleggiato, salvo cumuli pomeridiani sulle zone montane. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime in aumento; valori moderatamente superiori alla media.

domenica 16. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti pomeridiani in montagna. Temperature in aumento le minime e sulla pianura sud-occidentale anche le massime, che saranno invece pressoché stazionarie altrove. Previsore:ms.