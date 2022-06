Sole e qualche nube: le previsioni per la settimana

Le previsioni Arpav meteo

lunedì 13.

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno ma anche alcuni temporanei addensamenti soprattutto in montagna.

Precipitazioni. Inizialmente assenti, poi probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, bassa (5-25%) su Prealpi e fascia pedemontana, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; a partire dalle ore centrali potranno infatti verificarsi rovesci o temporali da sparsi a locali sulle zone montane ed occasionalmente su quelle pedemontane, con tendenza a cessare almeno su quelle più a nord nelle ultime ore.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni su bassa pianura e costa, in contenuto aumento altrove; massime in moderato calo sulle Dolomiti, in lieve aumento a sud-ovest e senza notevoli variazioni altrove.

Venti. In quota moderati dai quadranti occidentali, a tratti localmente anche tesi al mattino; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo possibili locali rinforzi di moderata intensità; in pianura da deboli a localmente moderati, generalmente dai quadranti orientali.

martedì 14.

Cielo in genere poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e a tratti qualche locale modesto addensamento.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso bassa (5-25%) su zone montane e pedemontane, nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per locali piovaschi o brevi rovesci.

Temperature. Le minime in montagna diminuiranno un po', su bassa pianura e costa subiranno un contenuto aumento, altrove non varieranno molto; massime in moderata diminuzione, salvo locali lievi controtendenze ad alta quota.

Venti. In quota moderati dai quadranti occidentali, a tratti localmente anche tesi al mattino; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo possibili locali rinforzi di moderata intensità; in pianura dai quadranti orientali, generalmente da moderati a deboli, ma temporaneamente anche tesi sulla costa fino al mattino.

mercoledì 15.

Cielo in genere poco nuvoloso, con spazi di sereno almeno temporaneamente anche ampi e a tratti qualche moderato addensamento; possibile qualche modesta pioggia nel pomeriggio in montagna; riguardo alle temperature prevarranno una contenuta diminuzione delle minime e un contenuto aumento delle massime, a parte in quota ove più che altro per le minime è attesa qualche modesta controtendenza.

giovedì 16.

La giornata inizierà con un cielo da sereno a poco nuvoloso, ma finirà con vari addensamenti nuvolosi nel contesto di una variabilità un po' crescente; dal pomeriggio potranno verificarsi alcune piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane; temperature minime in aumento moderato sulle Prealpi e lieve altrove, massime in moderato aumento ovunque.

Previsore: AB