Sole a metà: le previsioni per la settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 13.

Fino alla mattina poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, in diradamento a partire dalle zone occidentali. Possibili foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino dopo il tramonto.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In montagna in aumento, anche marcato in alta quota; in pianura stazionarie o in locale variazione, con tendenza al rialzo nei valori minimi.

Venti. In quota moderati, ancora tesi fino alla mattina, settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli variabili, in prevalenza settentrionali.

martedì 14.

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per velature, con probabili foschie e nebbie in pianura e nelle valli prealpine nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti - Nulla (0%).

Temperature. In montagna tendenti alla diminuzione; in pianura pressoché stazionarie o in locale lieve rialzo. Valori minimi ancora inferiori a zero anche in pianura.

Venti. In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli variabili, in prevalenza occidentali.

mercoledì 15.

Cielo sereno o poco nuvoloso per velature, con foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli prealpine, più estese e persistenti rispetto a martedì. Temperature in diminuzione, specie nei valori massimi.

giovedì 16.

Tempo stabile con cielo sereno sui rilievi; presenza di foschie, nebbie e nubi basse sulla pianura e nelle valli, in parziale dissolvimento nelle ore centrali. Temperature minime in locale variazione, massime in aumento in quota, in diminuzione sulle zone pianeggianti. Previsore:ms