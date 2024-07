Inizio settimana sereno (con qualche nube all'orizzonte): le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

sabato 13. Sulle zone montane tempo variabile con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno, su quelle pianeggianti cielo da parzialmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Possibile qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale, al più sparso sulle zone montane e locale sulla pianura interna.

Temperature. In contenuto calo soprattutto i valori minimi, seppur con possibilità di locali leggere controtendenze in montagna.

Venti. In quota da sud-ovest, a tratti moderati e più spesso tesi; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte occasionali moderati rinforzi in pianura.



domenica 14. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche modesto addensamento più probabile di pomeriggio in montagna.

Precipitazioni. Assenti, salvo possibili occasionali fenomeni di modesta entità da metà giornata in montagna.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime, massime in aumento al più contenuto.

Venti. In quota, prevalentemente moderati da sud-ovest; altrove, in genere deboli con direzione variabile.



lunedì 15. In pianura, cielo generalmente sereno; in montagna cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno ma anche qualche addensamento in più dal pomeriggio in poi soprattutto sulle Dolomiti, associato ad una contenuta possibilità di locali piovaschi o rovesci anche temporaleschi; per le temperature minime sono attese contenute variazioni di carattere locale, per le massime aumenti lievi sulla costa e moderati altrove.

Attendibilità previsione: Buona



martedì 16. In pianura, cielo sereno o poco nuvoloso; in montagna cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno ma anche qualche addensamento in più da metà giornata soprattutto sulle Dolomiti, associato alla possibilità di qualche piovasco o rovescio anche temporalesco; temperature senza notevoli variazioni in quota, un po' in aumento altrove. Previsore: AB.