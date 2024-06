Dopo le piogge arriva il caldo: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 13. Fino al mattino in prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto. Dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione, fino a cielo anche sereno più probabilmente di sera.

Precipitazioni. Probabilità inizialmente alta (75-50%) sui monti e medio-alta (50-75%) sulla pianura, poi in graduale diminuzione. Piogge dapprima estese sui monti e diffuse sulla pianura tenderanno a diradarsi col passar delle ore, fino a risultare ovunque assenti di sera. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature. In calo fino al mattino e con andamento irregolare dal pomeriggio. Differenze anche sensibili rispetto a mercoledì, valori sotto la media anche di molto.

Venti. Sulla pianura: fino al mattino da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana; dal pomeriggio deboli/moderati con direzione variabile. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna fino al mattino moderati da sud-ovest, dal pomeriggio deboli da nord-ovest.



venerdì 14. Inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente durante le ore centrali, successivamente rasserenamenti.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Temperature in calo leggero/moderato fino al primo mattino e poi in aumento anche sensibile.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.



sabato 15. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso con qualche pioggia. Temperature in aumento.

Attendibilità previsione: Ottima



domenica 16. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso con qualche pioggia. Temperature in aumento.

Previsore: Stefano Veronese

Attendibilità previsione: Ottima





sabato 15 giugno





domenica 16 giugno