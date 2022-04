Nuvole ma niente pioggia nella settimana di Pasqua: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 11.

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In ripresa in entrambi i valori.

Venti. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, a tratti moderati sulla costa durante le ore centrali. In quota da tesi a moderati da nord-ovest/ovest.

martedì 12.

Permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sviluppo di qualche cumulo a ridosso dei rilievi durante dalle ore centrali. Non si escludono foschie o locali nebbie in pianura durante le ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In ulteriore aumento.

Venti. In pianura deboli variabili nell'entroterra, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli occidentali.

mercoledì 13.

Tempo stabile ma con cielo a tratti parzialmente nuvoloso per nubi alte e per annuvolamenti cumuliformi sui rilievi durante le ore centrali. Durante le ore più fredde probabili foschie e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento sulle zone montane. Venti in pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali. In quota deboli dai quadranti meridionali.

giovedì 14.

Parzialmente nuvoloso, specie in pianura, per tratti di nuvolosità medio-alta. Durante le ore più fredde probabili foschie e locali nebbie in pianura. Temperature minime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime in ulteriore aumento. Venti a regime di brezza sulla costa. In quota venti deboli dai quadranti meridionali. Previsore: R.R.