Aria frizzantina e temperature in calo: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 11.

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno probabilmente più ampi nelle ore diurne e nubi in prevalenza di tipo stratificato.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Le minime a nord-est aumenteranno, a sud-ovest caleranno un po' e altrove non varieranno molto; le massime aumenteranno specie su pianura e Prealpi.

Venti. In quota, da moderati nord-orientali a deboli settentrionali, salvo moderati rinforzi nelle prime ore sulle Prealpi; altrove moderati rinforzi da nord-est sul litorale meridionale fino a metà giornata, per il resto deboli con direzione variabile.

martedì 12.

Variabilità, con nubi più diffuse fino a metà giornata, schiarite più significative dal pomeriggio soprattutto in pianura.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo una probabilità nel complesso da nulla o molto bassa (0-5%) a temporaneamente bassa (5-25%) per locali modesti fenomeni sulle zone montane e pedemontane dal pomeriggio, eventualmente con qualche fiocco di neve da circa 1700-2000 m.

Temperature. Le minime subiranno su Prealpi e fascia pedemontana un aumento, altrove contenute variazioni di carattere locale; le massime a sud non cambieranno molto, altrove caleranno specie sulle zone montane e pedemontane.

Venti. In quota deboli o a tratti localmente moderati, da nord-ovest; altrove deboli con direzione variabile, salvo in pianura nelle ore diurne una lieve prevalenza dai quadranti orientali e occasionali moderati rinforzi.

mercoledì 13.

Leggera variabilità, con un po' di nubi alternate a spazi di sereno significativi e comunque probabilmente più ampi verso sera; in qualche momento si potranno verificare delle modeste precipitazioni, eventualmente con fiocchi di neve da circa 1400-1700 m; temperature perlopiù in calo, salvo stazionarietà delle minime in pianura.

giovedì 14.

Cielo sereno od al più occasionalmente poco nuvoloso; per le temperature prevarrà un calo, salvo moderate controtendenze delle minime a sud-est e delle massime in quota. Previsore: AB