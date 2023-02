Il gran freddo concede una tregua: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni Arpav meteo

venerdì 10. In prevalenza sereno, salvo qualche velatura a fine giornata. Non escluse locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, salvo ulteriore lieve calo nei valori minimi in pianura, specie in prossimità della costa.

Venti. In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli variabili. In pianura deboli o a tratti moderati specie verso sud e lungo la costa, in prevalenza da ovest, o da nord sulle zone orientali.

sabato 11. Cielo poco nuvoloso per tratti di nuvolosità medio-alta. Non esclusa qualche riduzione della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In rialzo, ma con minime ancora diffusamente inferiori a zero anche in pianura.

Venti. In quota moderati settentrionali; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli o temporaneamente moderati, in prevalenza da ovest.

domenica 12. Tempo soleggiato; possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature in ulteriore aumento, anche se i valori minimi saranno ancora inferiori a zero anche in pianura.

lunedì 13. Cielo sereno; possibili foschie e locali nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature in pianura minime in aumento, massime in diminuzione, in montagna in ripresa. Previsore:ms.