Weekend incerto: le previsioni

Fino a venerdì tempo stabile e soleggiato. Venerdì sera una saccatura in arrivo da nord-ovest porterà annuvolamenti e un aumento della probabilità di precipitazioni sabato, soprattutto in montagna. Da domenica tornerà il sereno

Le previsioni Arpav meteo

venerdì 10.

Cielo sereno o poco nuvoloso, specie dal pomeriggio a partire dalle zone occidentali per ingresso di nuvolosità alta.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Stazionarie o in locale variazione nei valori minimi.

Venti. In quota deboli o molto deboli dai quadranti occidentali; nelle valli a regime di brezza. In pianura deboli, a tratti moderati soprattutto in prossimità della costa, dai quadranti orientali.

sabato 11.

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti per attività cumuliforme sulle zone montane nelle ore pomeridiane. Nuvolosità in diradamento in serata. Possibili riduzioni della visibilità fino al primo mattino sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti; a partire dalle ore centrali probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi o rovesci, occasionalmente temporaleschi, soprattutto sulla fascia prealpina.

Temperature. Minime prevalentemente in aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti. Deboli variabili.

domenica 12.

In pianura cielo in prevalenza sereno ma con possibili foschie o locali nebbie sulle zone meridionali fino al primo mattino. In montagna sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata, irregolarmente nuvoloso per attività cumuliforme dal pomeriggio, con maggiori addensamenti sulle zone settentrionali. Temperature senza notevoli variazioni, tendenti al calo nelle minime e all'aumento nelle massime.