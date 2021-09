Weekend sereno, a metà: le previsioni

La pressione torna a salire determinando tempo stabile e aria limpida. Da domenica però la pressione tornerà a cedere per l'approfondimento ad ovest di una saccatura di origine atlantica in passaggio nella giornata di lunedì. Sul Veneto si avrà nuvolosità irregolare e qualche precipitazione sparsa domenica e condizioni di tempo perturbato lunedì

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 1.

Cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di modesti cumuli sulle zone montane nel pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore diminuzione. Massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento in quota.

Venti. In quota deboli dai quadranti occidentali. In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali, salvo possibili iniziali moderati rinforzi sulla costa.

sabato 2.

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo passaggi di nubi alte; tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, specie verso sera.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo possibili locali fenomeni sulle zone dolomitiche a carattere di piovasco, e a fine giornata su costa e pianura meridionale (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura deboli dai quadranti orientali, a regime di brezza sulla costa; in quota venti in rinforzo da sud-ovest.

domenica 3.

Condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternate a schiarite. Probabili deboli precipitazioni sparse ed intermittenti, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. In quota venti da sud-ovest da tesi a forti; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, salvo tratti di rinforzo da sud-est lungo la costa in serata.

lunedì 4.

Condizioni di tempo instabile/perturbato con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e precipitazioni da sparse a diffuse, specie nella seconda parte della giornata, più consistenti sulle zone montane e pedemontane, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni. Al mattino Scirocco teso su costa e pianura limitrofa, altrove venti moderati/tesi dai quadranti orientali; nel corso del pomeriggio tendenza a rotazione dei venti dai quadranti occidentali. In quota venti tesi/forti da sud-ovest in successiva attenuazione e rotazione da ovest nel corso del pomeriggio. Previsore: R.R.