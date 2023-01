Inizio anno senza nubi e temperature sopra la media: le previsioni

Le previsioni

1 gennaio

Tempo atteso: Su pianura e Prealpi cielo nuvoloso per nubi basse stratiformi, con foschie e locali nebbie in dissolvimento nelle ore centrali; sulle Dolomiti cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature, con possibili locali banchi di nebbia nelle valli nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti - Nulla (0%)

Temperature: Prevalentemente in aumento in pianura, senza notevoli variazioni in montagna.

Venti: In quota tesi/forti sud-occidentali; altrove deboli variabili, in prevalenza occidentali in pianura nella prima metà della giornata.

Mare: Poco mosso, o quasi calmo specie dal pomeriggio.

2 gennaio

Tempo atteso: In pianura e sulle Prealpi, prevalenza di nubi basse, con foschie e nebbie specie nelle ore più fredde; sui rilievi montani tempo in prevalenza soleggiato.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento, salvo in quota dove saranno in calo, massime stazionarie in pianura e nelle valli, in lieve calo in montagna.

Venti: In quota sud-occidentali tesi/forti, in attenuazione dal pomeriggio; altrove deboli variabili.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedì 3 gennaio

Tempo variabile con aumento della nuvolosità anche in montagna e della probabilità di deboli precipitazioni sparse. Temperature in montagna in calo nei valori massimi, in pianura stazionarie, salvo contenute variazioni, verso la diminuzione nei valori minimi e l'aumento in quelli massimi, sulle zone settentrionali.

Mercoled 4 gennaio

Tempo ben soleggiato sulle zone montane, salvo passaggi di nubi alte; presenza di nubi basse, con foschie e nebbie specie nelle ore più fredde, in pianura. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Previsore:ms