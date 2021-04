Maltempo sul Vicentino, prevista pioggia nel weekend della Festa del Lavoro

Tornano a deteriorarsi le condizioni del tempo su Vicenza dove martedì correnti umide atlantiche saranno responsabili di una giornata uggiosa e molto fresca caratterizzata da pioviggine e deboli piogge intermittenti, specie tra mattino e prime ore del pomeriggio. Verso sera le piogge lasceranno spazio a tempo in prevalenza asciutto e alle prime timide schiarite.

Mercoledì infatti ritroveremo una giornata più stabile con spazi soleggiati anche ampi e temperature diurne più gradevoli, prossime ai 20 gradi in pianura. La seconda parte di settimana vedrà invece il ritorno a condizioni di spiccata variabilità tipicamente primaverile, in un contesto relativamente fresco per il periodo.

Sui rilievi prealpini avremo nuvolosità più compatta con piogge e rovesci più frequenti mentre sulle pianure vicentine annuvolamenti si alterneranno a parziali schiarite ma in un contesto inaffidabile, favorevole alla formazione di piogge e brevi acquazzoni soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Appare piuttosto compromesso anche il weekend del primo maggio, quando correnti umide da sudovest potrebbero inasprire condizioni di spiccata instabilità con nuovi rovesci, anche a sfondo temporalesco.

Previsioni di Davide Sironi meteorologo di 3bmeteo.com