Pasqua bagnata e Pasquetta con il sole

Nei prossimi giorni il Veneto sarà interessato da un flusso di correnti decisamente fredde per il periodo, di diretta estrazione artica. Il picco di questo 'respiro invernale' sarà tra martedì, mercoledì e giovedì, quando le temperature saranno diffusamente sotto la media. Clima diurno parzialmente mitigato dal sole di aprile, ma comunque con massime che in pianura non dovrebbero superare i 13-15°C sotto i venti di bora a tratti sostenuti su coste e Polesine. Nottetempo e all'alba le minime invece potranno crollare abbondantemente sotto lo zero su Dolomiti e Val Belluna (fino a -2/-3°C a Feltre e Belluno, anche -7/-9°C a 800-1000m sul Cadore), ma con locali gelate tardive non escluse anche in pianura, specie su Vicentino, Trevigiano e Rodigino.

Siccità

Al danno del freddo tardivo dei prossimi giorni, per le colture, si aggiunge la beffa dell'assenza di precipitazioni significative. Le piogge previste in settimana sono infatti in larga parte scarse se non del tutto assenti, a carico di occasionali brevi rovesci o temporali più probabili a ridosso delle Prealpi, pedemontane e zona Garda, mercoledì anche sulle Dolomiti (nevosi a quote medio-basse).

Pasqua bagnata

Probabile qualche acquazzone in più nel weekend di Pasqua, seguiti da una Pasquetta più soleggiata e asciutta, in un contesto climatico spesso ancora sotto la media del periodo. Tuttavia si tratta di una linea di tendenza che necessita ancora di molte conferme e analisi. Maggiori dettagli alla sezione meteo Veneto.

Vicenza

Tra martedì e venerdì sole prevalente o a tratti irregolarmente nuvoloso ma senza precipitazioni degne di nota. Ulteriore calo termico con massime sui 12-14°C, possibili invece gelate con minime fin verso 1-2°C, anche prossime allo 0°C appena fuori città. Probabili fugaci piovaschi nel weekend, da confermare.