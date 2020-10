Previsioni per la settimana: maltempo, tregua solo martedì

Lunedi 12

Cielo: Al mattino cielo nuvoloso, nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità con schiarite anche ampie a partire dalle zone montane.

Precipitazioni: Nella notte fino al primo mattino possibili residue deboli precipitazioni sparse (probabilità medio-bassa 25-50%) con limite della neve intorno ai 1200/1500 m, in seguito assenti.

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione, massime in ripresa con marcata escursione termica giornaliera. Valori stazionari in quota.

Venti: Sulla costa in prevalenza da nord-est moderati/tesi. Nell'entroterra deboli, a tratti moderati, di direzione variabile. In quota venti moderati/tesi da nord-est.

Mare: Fino a parte della mattinata molto mosso, poi mosso, specie sui settori centro-meridionali.

Martedi 13

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili locali annuvolamenti durante le ore centrali a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione, localmente stazionarie; massime senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali. In quota deboli occidentali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledi 14

Parzialmente nuvoloso per nuvolosità irregolare alternata a schiarite più ampie sulle zone montane al mattino. Verso sera tendenza a generale aumento della nuvolosità e della probabilità di deboli precipitazioni a partire dai settori meridionali/occidentali, specie a fine giornata, con limite della neve intorno ai 1400/1600 m. Temperature senza notevoli variazioni. Rinforzo dei venti dai quadranti orientali in pianura, e dai quadranti meridionali in quota.

Giovedi 15

Condizioni di tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto per buona parte della giornata salvo possibili parziali schiarite sui settori più meridionali della pianura nel corso del pomeriggio. Probabili precipitazioni diffuse fino al mattino (probabilità alta 75-100%) in possibile diradamento nel corso del pomeriggio a partire dai settori meridionali. Limite della neve intorno ai 1500/1700 m. Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione.