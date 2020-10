Il meteo del fine settimana: iniziano nebbie e foschie

Venerdi 30

Cielo: Cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso, con qualche addensamento fino al mattino e spazi di sereno più ampi dal pomeriggio; foschie e locali nebbie in pianura e nelle valli fino al primo mattino e soprattutto verso sera, comunque in diradamento diurno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna aumenteranno, specie riguardo alle massime in quota; in pianura le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime saranno stazionarie o in leggero aumento.

Venti: In quota, perlopiù tesi da nord-ovest; altrove deboli con direzione variabile, a parte possibili locali episodi di Foehn nelle valli.

Mare: Generalmente calmo.

Sabato 31

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso; fino al primo mattino e a partire dal tramonto in pianura, nonchè nelle vallate e sugli altipiani delle Prealpi, vi saranno varie foschie e delle nebbie che nelle ore diurne saranno più rade e localmente si solleveranno in nubi basse.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque per le massime spiccheranno delle leggere diminuzioni sulla bassa pianura e soprattutto degli aumenti sulle zone montane.

Venti: In quota moderati da nord-ovest, in attenuazione specie alla sera; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Generalmente calmo.

Domenica 1

Cielo: Presenza di foschie e nebbie a bassa quota, che nelle ore diurne si solleveranno a formare varie nubi basse; per il resto, cielo in genere poco nuvoloso.

Temperature: per le temperature massime, in pianura prevarrà un moderato calo; per il resto, i valori termici subiranno contenute variazioni di carattere locale.