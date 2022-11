Meteo, le previsioni per il weekend: tempo variabili e nebbia nelle ore più fredde

Venerdi 25

Cielo: Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno e alcune fasi di nuvolosità medio-alta; nelle ore più fredde parziali riduzioni della visibilità a bassa quota, anche per delle nebbie in particolare sulla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime un po' in aumento, salvo locali contenute controtendenze a nord-est; le massime aumenteranno un po' specie in alta quota e a sud-est, fatta salva qualche lieve controtendenza su Prealpi e fascia pedemontana.

Venti: In quota perlopiù moderati salvo temporanea attenuazione nelle ore diurne, dapprima dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo occasionale moderato Foehn di sera sulle Dolomiti; in pianura prevalentemente da nord-est, deboli sull'entroterra e da deboli a moderati sulla costa.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso verso fine giornata.

Sabato 26

Cielo: Cielo da poco nuvoloso a sereno; nelle ore più fredde, non si esclude qualche locale banco di nebbia sulla pianura sud-occidentale e occasionalmente nelle valli.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Le minime subiranno un calo sulle zone montane salvo locali contenute controtendenze nelle valli, un aumento sulla pianura sud-orientale e variazioni poco significative altrove; massime un po' in calo in quota, un po' in aumento sulla pianura sud-occidentale e pressochè stazionarie altrove.

Venti: In quota perlopiù moderati dai quadranti settentrionali; nelle valli, generalmente deboli di direzione variabile, ma con possibili locali episodi di moderato Foehn; altrove da nord-est, da moderati ad occasionalmente tesi su bassa pianura e costa, da deboli a temporaneamente moderati sull'alta pianura.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Domenica 27

Cielo da sereno a poco nuvoloso; possibili locali nebbie nelle ore più fredde sulla pianura occidentale; temperature in diminuzione, salvo locali contenute controtendenze ad alta quota soprattutto riguardo alle massime.