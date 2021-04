Meteo, le previsioni per il weekend: tempo variabile e temperature in ripresa

Sul Veneto il tempo nel complesso sarà variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi e a tratti qualche precipitazione, specie sui rilievi. Le temperature massime saranno in contenuta in ripresa, mentre le minime risulteranno ancora sotto la media del periodo con valori localmente prossimi o inferiori a zero anche in pianura fino a venerdì, in seguito saliranno

Venerdi 16

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di modesti cumuli durante le ore centrali sull'entroterra della pianura e in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Assenti in pianura, sulle Prealpi saranno possibili (probabilità bassa 5-25%) locali precipitazioni, non escluse del tutto anche sulle zone pedemontane. Limite della neve intorno a 1000-1300 m.

Temperature: Minime in pianura stazionarie o in diminuzione, con valori localmente prossimi o di poco inferiori a zero sulle zone interne, in generale diminuzione sulle zone montane. Massime in aumento, anche marcato in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali: nell'entroterra da deboli a moderati durante le ore centrali, sulla costa in prevalenza moderati. In quota da deboli a moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Sabato 17

Cielo: Sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di modesti cumuli durante le ore centrali, dalla sera tendenza a generale aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: Assenti. Non si esclude qualche locale debole precipitazione a fine giornata a ridosso dei rilievi.

Temperature: In aumento, salvo stazionarietà dei valori massimi in pianura.

Venti: In pianura venti dai quadranti orientali: al mattino moderati nell'entroterra, moderati, a tratti tesi sulla costa, nel corso del pomeriggio attenuazione dei venti, salvo residui rinforzi sulla costa. In quota moderati da nord-est.

Mare: Mosso.

Domenica 18

Condizioni di variabilità con iniziale nuvolosità estesa, specie su pianura e Prealpi, seguita da nubi più irregolari con comparsa di qualche schiarita. Saranno probabili delle precipitazioni sparse, con qualche rovescio, specie su zone prealpine e pedemontane. Limite della neve intorno ai 900-1300 m. Temperature minime in ulteriore aumento, localmente anche marcato, massime senza notevoli variazioni in pianura, in calo sulle zone montane.