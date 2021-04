Meteo, le previsioni per la settimana: temperature in calo

L'irruzione di aria fredda porta tratti di instabilità tra la sera di lunedì e martedì, con modeste precipitazioni sparse, rinforzo dei venti e soprattutto un brusco calo termico martedì, quando anche le temperature massime risulteranno ben inferiori alla media del periodo. Da mercoledì, pressione in aumento, con tempo via via più stabile

Pomeriggio/sera di Lunedi 5

Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità verso sera a partire dalle Dolomiti. Temperature massime in aumento. Venti in quota dai quadranti nord-occidentali, da moderati a tesi, localmente anche forti verso sera; in pianura temporanei moderati rinforzi dai quadranti meridionali soprattutto nel pomeriggio e lungo la costa.

Martedi 6

Cielo: Tempo variabile a tratti instabile soprattutto nelle prime ore; annuvolamenti più consistenti nella prima metà della giornata alternati a crescenti schiarite a partire dalle Dolomiti; possibili annuvolamenti cumuliformi sulla fascia prealpina al pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) tra la notte e la mattina di fenomeni sparsi generalmente modesti ma con qualche breve rovescio; dalla mattinata fenomeni in diradamento ed esaurimento a partire da nord, anche se localmente potranno ripresentarsi nel pomeriggio su Prealpi e pedemontana. Limite della neve fino a 300-500 m sulle zone montane; non escluso qualche fiocco misto a pioggia sulle estreme zone orientali della pianura.

Temperature: In calo sensibile fino a valori ben inferiori alla norma, con minime raggiunte in serata, prossime o di poco inferiori a zero anche in pianura.

Venti: In montagna moderati/tesi settentrionali, a tratti anche forti, specie nella prima metà della giornata, con probabili raffiche di Foehn nelle valli. In pianura fino al pomeriggio nord-orientali moderati/tesi, con rinforzi di Bora lungo la costa, sulla pianura limitrofa e su quella sud-orientale, in seguito in attenuazione.

Mare: Da mosso o molto mosso fino al pomeriggio, con moto ondoso in successiva attenuazione.

Mercoledi 7

Cielo: Nuvolosità irregolare alternata a schiarite.

Precipitazioni: Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di debolissime nevicate sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in ulteriore leggero o contenuto calo; massime in diminuzione in quota, in aumento in pianura.

Venti: In quota da nord-ovest, tesi, a tratti forti nel pomeriggio; nelle valli variabili, con possibili raffiche di Fohen. In pianura moderati, in prevalenza dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Giovedi 8

Cielo in prevalenza sereno. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento in montagna e sulla pianura interna, senza notevoli variazioni altrove.

Venerdi 9

Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte. Temperature in aumento.

