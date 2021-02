Meteo, le previsioni per la settimana: ancora freddo ma temperature in lieve aumento

Pomeriggio/sera di Domenica 14

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; clima asciutto e ancora molto freddo pur con temperature massime in lieve ripresa. Venti in montagna moderati/tesi da nord o nordest. Locale presenza di foehn su prealpi e pedemontana occidentali.

Lunedi 15

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo transito di modeste nubi alte dal pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori massimi in aumento in quota, e stabili in pianura; minime con variazioni locali, ancora ben sotto lo zero anche in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati da sudovest; tesi settentrionali in quota.

Mare: Poco mosso.

Martedi 16

Cielo: Tempo ancora stabile con cielo da sereno al mattino a poco o parzialmente nuvoloso nel corso della giornata, per l'addensarsi di nubi medio-alte specie sulle zone montane settentrionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Temperature in generale aumento, più sensibile in montagna, specie sulle Dolomiti.

Venti: In pianura deboli occidentali, poi in rotazione a deboli orientali dal pomeriggio. In quota tesi da nord-ovest, dalla sera in attenuazione fino a moderati da ovest.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledi 17

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, specie sulle Dolomiti, e con nuvolosità medio bassa e qualche foschia sulla pianura meridionale; attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, fino a cielo quasi sereno nel pomeriggio. Temperature in generale aumento, più sensibile su pianura e Prealpi, salvo le massime stabili o in lieve calo sulle Dolomiti.

Giovedi 18

Cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con nuvolosità medio bassa e foschie in pianura; aumento della nuvolosità nel corso della giornata fino a cielo molto nuvoloso in serata, quando potranno verificarsi locali debolissime precipitazioni. Temperature con variazioni di carattere locale, in calo sulle Dolomiti. Previsore:FD