Meteo, assaggio di primavera nel weekend: in arrivo l'anticiclone africano

Ecco secondo i metereologi di 3BMeteo.com le previsioni per i prossimi giorni per quanto riguarda il Veneto e la provincia di Vicenza. Come per il resto d'Italia, anche la nostra regione verrà interessata nei prossimi giorni dalla rimonta di un campo anticiclonico che garantirà condizioni di tempo in prevalenza stabile e asciutto. Tuttavia per molte zone di pianura e costiere, compresa la provincia di Vicenza, la presenza dell'anticiclone non sarà garanzia di bel tempo in senso assoluto.

Umidità

Infatti ripetute infiltrazioni di aria umida nei bassi strati favoriranno la formazione e l'insistenza di nubi basse, talora diffuse e compatte che appunto limiteranno il soleggiamento su buona parte delle pianura, estendendosi a tratti anche alla fascia prealpina e delle Dolomiti meridionali. In aggiunta da domenica e soprattutto tra lunedì e martedì le reiterate condizioni di staticità atmosferica potrebbero favorire anche la comparsa della nebbia, in particolar modo sulle aree costiere, le retrostanti pianure e nel basso Veneto. In definitiva su Vicenza e provincia avremo diversi giorni di staticità atmosferica con cieli spesso nuvolosi e tendenza anche a qualche nebbia soprattutto a partire da lunedì in un contesto climatico non particolarmente freddo.

Anticiclone

L'anticiclone subtropicale sarà inoltre accompagnato dall'afflusso di masse d'aria particolarmente miti in quota tantè che Alpi e Dolomiti vivranno un vero e proprio assaggio di primavera, seppur con ampie escursioni termiche tra notte e giorno, tipiche del periodo. In pianura, invece, il rialzo termico sarà limitato dalla presenza di copertura nuvolosa e dalle nebbie in avvio della prossima settimana che manterranno i valori diurni più contenuti e un clima piuttosto umido; da segnalare tuttavia l'assenza di gelate nelle ore notturne.