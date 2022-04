Meteo, le previsioni per la settimana: cielo nuvoloso con schiarite

Lunedi 4

Cielo: Variabilità residua, con nubi più estese all'inizio e spazi di sereno più ampi verso la fine della giornata.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso bassa (5-25%), per fenomeni in prevalenza locali e modesti, più che altro fino al mattino con limite delle eventuali lievi nevicate dapprima sui 600-900 m e poi un po' in rialzo.

Temperature: Le minime in montagna subiranno un aumento almeno localmente moderato, nelle valli varieranno poco, in pianura diminuiranno un po' salvo qualche locale leggera controtendenza a sud-est; massime senza notevoli variazioni sulle zone più a nord-est, per il resto in aumento anche moderato.

Venti: In quota, da deboli occidentali a moderati nord-occidentali, a tratti anche localmente tesi; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura direzione prevalente fino al mattino dai quadranti orientali e poi da quelli meridionali, intensità a tratti debole e a tratti moderata specie presso la costa.

Mare: Poco mosso, o al più in qualche momento mosso al largo.

Martedi 5

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e alcuni modesti addensamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo, a parte contenute controtendenze ad alta quota; massime in aumento, più significativo in montagna.

Venti: In quota per gran parte della giornata moderati da nord-ovest, anche tesi all'inizio; altrove direzione variabile, intensità a tratti moderata specie presso la costa e più spesso debole.

Mare: Quasi calmo sottocosta, al più poco mosso al largo.

Mercoledi 6

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso; nelle ore più fredde, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità presso la costa; temperature in aumento, salvo contenute controtendenze delle massime in montagna.

Giovedi 7

Cielo parzialmente nuvoloso, ma con vari spazi di sereno; temperature in aumento, specie sulle zone interne.

Previsore: AB, Arpav Veneto