Meteo, le previsioni per la settimana: tempo variabile

Martedi 2

Cielo: Variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni: Probabili fenomeni più che altro nel pomeriggio, sparsi in montagna e radi in pianura specie sulle zone centro-meridionali, in genere modesti ma con possibilità di qualche locale rovescio; eventuali fiocchi di neve da 1500-1800 m circa.

Temperature: Diminuzione delle minime, più sensibile in montagna; massime in aumento, salvo stazionarietà sul litorale specie a nord.

Venti: In quota moderati o a tratti localmente tesi, dai quadranti occidentali; sulla pianura centro-meridionale da moderati a deboli, dai quadranti occidentali; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso, con attenuazione più significativa sottocosta a nord.

Mercoledi 3

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo qualche schiarita a tratti specie nelle ore notturne.

Precipitazioni: Specie di pomeriggio probabili fenomeni sparsi in montagna, possibili localmente in pianura più che altro a nord, generalmente modesti salvo occasionali rovesci; limite delle nevicate sui 1400-1700 m.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime, tra cui aumenti nelle valli e sulla fascia pedemontana, diminuzioni a sud e ad alta quota; massime in discreto calo.

Venti: In quota, nelle prime ore da moderati a tesi sud-occidentali, poi moderati dai quadranti nord-occidentali; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo qualche possibile fase di locale moderato rinforzo dai quadranti sud-occidentali in pianura.

Mare: Poco mosso, od al più mosso nelle prime ore al largo.

Giovedi 4

Modesta variabilità, con spazi di sereno anche ampi alternati a qualche annuvolamento; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature minime, tra cui aumenti in quota e a sud, diminuzioni nelle valli e sulla fascia pedemontana centro-orientale; temperature massime sulla costa pressochè stazionarie, per il resto in aumento più significativo in montagna.

Venerdi 5

Cielo parzialmente nuvoloso, con temporanei addensamenti e fasi di schiarita; precipitazioni generalmente assenti; temperature in aumento, probabilmente più significativo riguardo alle minime in montagna. Previsore: AB