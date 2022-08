Meteo, le previsioni per il weekend: pioggia e nuvole

Venerdi 19

Cielo: Condizioni di tempo instabile soprattutto nella prima parte della giornata, quando saranno più diffusi gli addensamenti nuvolosi; in seguito progressive schiarite, specie dalla sera.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) con fenomeni diffusi nella notte fino a metà mattina, poi le precipitazioni tenderanno a divenire da sparse a locali fino ad esaurirsi entro fine giornata. Saranno probabili ancora rovesci o temporali.

Temperature: Generalo calo termico, con valori che si porteranno temporaneamente sotto la media del periodo nei valori massimi.

Venti: In quota fino al primo mattino tesi dai quadranti meridionali in seguito moderati/tesi da nord. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi fino al mattino, in seguito attenuazione della ventilazione e tendenza a rotazione dai quadranti occidentali.

Mare: Da mosso a poco mosso in serata.

Sabato 20

Cielo: Sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti per tratti di nuvolosità medio-alta e per sviluppo di locali cumuli nel pomeriggio. In pianura nelle prime ore probabili nubi basse, specie sui settori centro-meridionali, in seguito sereno o poco nuvoloso, sulle zone Pedemontane sviluppo di modesti annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio.

Precipitazioni: Durante le ore centrali saranno possibili locali piovaschi, rovesci o temporali sulle zone montane e occasionalmente anche su quelle pedemontane (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura, massime in ripresa anche marcata.

Venti: In quota da tesi a moderati dai quadranti settentrionali. Saranno possibili episodi di Foehn in alcuni fondovalle e localmente sulla Pedemontana. In pianura fino alle prime ore deboli occidentali, in seguito deboli variabili.

Mare: Calmo.

Domenica 21

Prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso per qualche modesto tratto di nuvolosità medio-alta e qualche cumulo sui rilievi durante le ore centrali ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie in montagna, massime senza notevoli variazioni. Venti deboli orientali in pianura, in quota deboli/moderati da nord.