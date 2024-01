Cielo grigio e qualche pioggia: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 15. Cielo in prevalenza sereno in montagna; poco o parzialmente nuvoloso in pianura, specie sulle zone meridionali, con crescenti schiarite nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni. Assenti, salvo possibili residue locali pioviggini di notte sulla pianura.

Temperature. In pianura, minime senza notevoli variazioni o in locale lieve rialzo e massime in contenuto aumento; in montagna in diminuzione.

Venti. In montagna moderati occidentali, in intensificazione e rotazione dal pomeriggio fino a tesi da nordovest; in pianura deboli/moderati, in prevalenza occidentali fino al pomeriggio, in seguito settentrionali



martedì 16. Cielo sereno, al più poco nuvoloso per locale nuvolosità bassa in pianura specie sulle zone sud occidentali.

Precipitazioni. Assenti - Nulla (0%)

Temperature. Prevalentemente in diminuzione, più marcata in montagna.

Venti. In quota occidentali, moderati/tesi; nelle valli variabili, con possibili rinforzi di Foehn nelle prime ore. In pianura nord-orientali deboli o moderati, a tratti anche tesi lungo la costa.

mercoledì 17. All'inizio schiarite alternate ad annuvolamenti, poi nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto. Dalla mattinata probabili piogge deboli e abbastanza diffuse, che potranno interessare tutto il territorio, con qualche fiocco di neve inizialmente fino a quote collinari. Temperature in generale contenuto aumento, salvo calo delle massime in pianura.

Attendibilità previsione: Discreta



giovedì 18. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con possibilità di sporadiche modeste precipitazioni, nevose fino a fondovalle sulle Dolomiti, sopra i 1400-1600 m altrove. Temperature in aumento. Previsore:ms

Attendibilità previsione: Discreta