Meteo: le previsioni della settimana di Natale

Lunedi 21

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso, a quote basse e medio-basse con parziali riduzioni della visibilità, a quote medio-alte con qualche fase di schiarita in più.

Precipitazioni: Probabilità nulla o molto bassa (0-5%) fino al pomeriggio e bassa (5-25%) in serata di qualche leggero fenomeno.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, fino al pomeriggio moderati da sud-ovest e poi da moderati a localmente tesi nord-occidentali; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, salvo occasionali modesti rinforzi dai quadranti occidentali in pianura.

Mare: In genere quasi calmo.

Martedi 22

Cielo: Cielo in quota parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte alternate a schiarite, altrove da nuvoloso a parzialmente nuvoloso con maggior presenza di nubi basse e parziali riduzioni della visibilità anche per nebbie specie durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di sporadici lievi fenomeni.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale; nelle ore diurne comunque la giornata rispetto a lunedì risulterà un po' più mite in montagna e un po' più fredda in pianura.

Venti: In quota moderati da nord-ovest, a tratti anche localmente tesi specie fino al primo pomeriggio; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, salvo occasionali modesti rinforzi dai quadranti occidentali fino a metà giornata in pianura.

Mare: In genere quasi calmo.

Mercoledi 23

Cielo in quota parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte via via più estese, altrove nuvoloso o molto nuvoloso per incremento delle nubi basse con riduzioni della visibilità e qualche possibile pioviggine; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Giovedi 24

Cielo in quota nuvoloso per nubi medio-alte alternate a delle schiarite, altrove molto nuvoloso per ulteriore incremento delle nubi medio-basse con riduzioni della visibilità; specie su pianura e Prealpi occidentali, saranno probabili alcune precipitazioni, in genere di modesta entità; le temperature in quota diminuiranno, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale. Previsore: AB