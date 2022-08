Meteo, le previsioni per la settimana: temperature in lieve rialzo

Lunedi 8

Cielo: Residui annuvolamenti soprattutto fino alla mattina; in seguito nuvolosità in diminuzione, salvo ripresa dell'attività cumuliforme pomeridiana in montagna.

Precipitazioni: Fino al mattino probabilità medio-bassa (25-50%) di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su zone montane e sulla pianura meridionale e occidentale; dalle ore centrali probabilità medio-alta (50-75%) di locali rovesci o temporali in montagna. Sul resto della regione fenomeni in prevalenza assenti.

Temperature: In montagna e sulla pianura occidentale minime in calo e massime in aumento, altrove senza notevoli variazioni.

Venti: Nelle valli deboli variabili; altrove nord-orientali o orientali, in prevalenza deboli in quota, deboli/moderati in pianura, a tratti anche tesi in prossimità della costa.

Mare: In prevalenza mosso.

Martedi 9

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti cumuli pomeridiani sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di occasionali piovaschi o rovesci pomeridiani in montagna.

Temperature: Massime stazionarie o tendenti al rialzo; minime in ripresa sulle zone sudoccidentali, in calo nelle valli, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli a regime di brezza. In pianura, in prevalenza dai settori orientali, deboli o moderati sulle zone interne, moderati a tratti tesi verso la costa.

Mare: In prevalenza mosso.

Mercoledi 10

Tempo stabile con cielo poco nuvoloso, a tratti nuvoloso sulle zone montane per sviluppo di cumuli pomeridiani. Temperature stazionarie o in lieve locale variazione tendenti al rialzo nelle minime e alla diminuzione nelle massime.

Giovedi 11

Cielo poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti in montagna nelle ore pomeridiane. Temperature senza notevoli variazioni o in locale diminuzione nei valori minimi. Previsore:ms.