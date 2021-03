Meteo, le previsioni della settimana: sereno variabile

Fino a martedì condizioni tipicamente primaverili. Da mercoledì invece la circolazione tenderà a divenire ciclonica per l'avvicinamento di una depressione da nord-est, temperature in discesa e delle precipitazioni più probabilmente giovedì e sui monti

Lunedi 15

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie locali sulla pianura fino al primo mattino ed a tarda sera.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti dal pomeriggio, altrove assenti.

Temperature: Di notte saranno in calo e di giorno con andamento irregolare, con variazioni anche sensibili rispetto a domenica; valori generalmente non distanti dalla norma.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, in prevalenza da ovest. Sui monti spesso tesi/forti in quota ed a tratti anche nelle valli, da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedi 16

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, fino al primo mattino su costa e zone limitrofe nebbie locali, dal pomeriggio sulle Dolomiti a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve a tratti verso sera, altrove assenti.

Temperature: Rispetto a sabato sulla pianura saranno in aumento leggero/moderato, nelle valli andamenti irregolari con variazioni anche sensibili, in alta montagna in calo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura in prevalenza moderati ed a tratti tesi, da nord-ovest. Sui monti spesso forti / molto forti in quota ed a tratti anche nelle valli, da nord.

Mare: Calmo.

Mercoledi 17

Alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti nel pomeriggio a tratti qualche precipitazione con quota neve attorno ai 700/900 m, temperature in calo.

Giovedi 18

Nuvolosità in aumento e delle precipitazioni più probabilmente verso sera e sui monti, con limite della neve in abbassamento fino anche a quote collinari. Temperature in calo. Previsore: Stefano Veronese

