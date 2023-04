Meteo, le previsioni per la settimana: nuvole e poi finalmente (poca) pioggia

Martedi 11

Cielo: Parzialmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura stabili o in lieve aumento le minime, massime in aumento; sulle zone montane valori in generale aumento.

Venti: In pianura deboli variabili fino a deboli moderati da sudest al pomeriggio; in montagna deboli/moderati da nordovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledi 12

Tempo moderatamente variabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso. Possibili locali precipitazioni sui rilievi, più probabili e sparse verso sera; i fenomeni saranno poi in progressiva estensione alla pedemontana e poi pianura dalla serata o nella notte; limite della neve attorno ai 1700/1900 metri in calo nella notte. Temperature minime in generale aumento, massime in calo.

Giovedi 13

Tempo instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto almeno fino alle ore pomeridiane. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, che potranno interessare tutta la regione ma con quantitativi più rilevanti sulle zone montane e della pianura settentrionale; limite della neve in abbassamento fino a 1000-1200 metri sulle Dolomiti, 1300-1400 metri sulle Prealpi. Temperature in generale calo, localmente anche sensibile. Previsore: FD