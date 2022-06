Meteo, caldo africano per il ponte del 2 giugno

Il ponte del 2 giugno regalerà al Veneto un anticipo d'estate, con il tempo che sarà in larga parte soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento di passaggio soprattutto venerdì 3 giugno. Tempo buono anche sulle Dolomiti ma con il rischio di improvvisi acquazzoni o temporali di calore nelle ore tardo pomeridiane o serali. Qualche fenomeno potrà a tratti sconfinare anche sulle aree prealpine e pedemontane, specie tra venerdì e sabato. Si tratterà di temporali, come detto, localizzati e di breve durata ma attenzione localmente anche intensi.

Le temperature saliranno progressivamente portando su valori nettamente sopra la norma. Il weekend del 4-5 giugno con clima da piena estate con valori che toccheranno i 33-34 gradi in pianura, associati a condizioni di afa piuttosto pesante. Andrà meglio sulle coste che verranno ancora mitigate dalle brezze marittime.

Su Vicenza si conferma un ponte del 2 giugno dominato da condizioni prettamente estive, grazie al rinforzo dell'anticiclone africano. Tempo stabile e in larga parte soleggiato con caldo e afa in progressivo aumento; durante il weekend si toccheranno 33-34 gradi in città con sensazione di caldo accentuata da tassi di umidità piuttosto elevati. Tra venerdì e sabato non si esclude totalmente qualche spunto temporalesco, specie su area Garda e Lessini, con fenomeni che saranno di breve durata ma potenzialmente anche intensi a causa del caldo umido presente.

Previsore: Davide Sironi 3BMETEO