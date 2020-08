Previsioni meteo per lunedì 31 agosto

Nel vicentino lunedì 31 agosto i cieli saranno parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 12.7mm di pioggia.

Tempo previsto

Fino al mattino prevalenza di schiarite, poi dalla tarda mattinata o dalle ore centrali maggiori annuvolamenti con moderata variabilità/instabilità.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone centro occidentali di pianura e Prealpi, e fino al 60-80% sui rilievi e pianura centro-orientali, dalle ore pomeridiane, di precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale.

TEMPERATURE

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2959m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La saccatura nord-atlantica si allontana verso levante favorendo un temporaneo miglioramento su Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Giornata inizialmente variabile ma con nuvolosità in aumento a partire da sud; a seguire l'afflusso di aria fresca in quota favorirà nuova instabilità nelle ore pomeridiane con brevi temporali a carattere sparso, mentre in serata la ritornante frontale associata a un minimo barico in approfondimento sull'alto Adriatico comporterà condizioni di maltempo con piogge e rovesci anche diffusi a fine giornata tra Friuli VG e Veneto centro-orientale. Temperature in lieve ulteriore calo, sotto le medie del periodo. Venti deboli o moderati da est/nordest sulle zone costiere. Mare Adriatico mosso con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni di Arpav Veneto