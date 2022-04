Meteo, le previsioni per Pasquetta: tempo stabile ma temperature in diminuzione

Secondo le previsioni di 3Bmeteo a Pasquetta l'alta pressione tornerà a proteggere il Triveneto favorendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato, e sarà così almeno sino alla giornata di martedì, mentre mercoledì aumentano le possibilità per l'arrivo di una perturbazione atlantica in grado di portare piogge diffuse in pianura e nevicate sulle Alpi. Clima che rimarrà decisamente fresco con valori diurni non oltre i 16-18 gradi in pianura, da segnalare una ventilazione piuttosto vivace di Bora sui litorali con mare Adriatico temporaneamente mosso.

Nel dettaglio, come riporta l'Arpav, lunedì 18 ci sarà in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, salvo occasionale transito di nuvolosità alta nel pomeriggio/sera. Le precipitazioni saranno assenti e le temperature con contenute variazioni di carattere locale, salvo un lieve calo delle massime sulle zone orientali della pianura. Per quanto riguarda i venti, in montagna in prevalenza moderati/tesi settentrionali. In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti meridionali.