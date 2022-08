Meteo, le previsioni per domenica: tempo in prevalenza instabile con piogge a tratti anche diffuse

Cielo: Giornata instabile con cielo in prevalenza nuvoloso alternato a qualche schiarita.

Precipitazioni: Probabilità generalmente medio-alta (50-75%) per tutto il corso della giornata di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni, sparsi e alternati a pause, potranno interessare tutto il territorio.

Temperature: Minime in lieve calo, massime in calo localmente anche sensibile.



In pianura deboli variabili all'interno, da est sulle zone orientali e costiere; in montagna deboli da ovest e sud ovest, poi da nordovest dal pomeriggio.In prevalenza calmo o quasi calmo.