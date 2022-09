Meteo, le previsioni per il weekend: tempo instabile

Venerdi 9

Cielo: Nella prima metà di giornata sulla pianura in prevalenza nuvoloso e sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti, di pomeriggio ovunque alternanza di nuvole e rasserenamenti, di sera nuvolosità in diminuzione finanche a cielo sereno.

Precipitazioni: Probabilità in prevalenza medio-bassa (25-50%) per piogge a tratti distribuite irregolarmente nel corso della giornata, sui monti di pomeriggio medio-alta (50-75%) per piogge diffuse e più frequenti. Generalmente si tratterà di piovaschi/rovesci, localmente temporali.

Temperature: In calo leggero/moderato rispetto a giovedì; valori notturni prossimi alla media, valori diurni sotto la media anche di molto.

Venti: Sulla pianura in prevalenza da nord-est, generalmente da moderati a deboli col passar delle ore. In montagna deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da sud-ovest in quota. A tratti rinforzi con direzione variabile durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Sabato 10

Cielo: Fino al mattino sereno o poco nuvoloso, nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento finanche a cielo a tratti nuvoloso già dal pomeriggio sui monti e verso sera pure sulla pianura.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Sui monti nella seconda metà di giornata di pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per piogge sparse e di sera probabilità bassa (5-25%) per piogge locali, sulla pianura verso sera andando da sud a nord probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per piogge da locali a sparse; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: In calo, eccetto aumenti diurni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì.

Venti: In prevalenza deboli/moderati; sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da ovest. A tratti rinforzi con direzione variabile durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Domenica 11

Non si verificheranno precipitazioni, cielo poco nuvoloso, temperature sulla pianura senza variazioni di rilievo, sui monti in calo di notte e in aumento di giorno.