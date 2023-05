Meteo, le previsioni per il fine settimana: sereno variabile

Sabato 6

Cielo: Sereno o a tratti velato, con aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; solo tra la tarda mattina e il pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, al più bassa (5-25%) su quelle pedemontane, di locali rovesci od occasionali temporali.

Temperature: Senza notevoli variazioni, salvo locali aumenti in pianura.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, dai quadranti occidentali; altrove deboli variabili, con brezze lungo la costa, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Domenica 7

Cielo: Fino al mattino sereno o poco nuvoloso per velature; in seguito nuvolosità irregolare in aumento a partire dalle zone montane e in estensione entro sera al resto della regione.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura interna di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; altrove fenomeni in prevalenza assenti, salvo bassa (5-25%) probabilità di locali precipitazioni in serata.

Temperature: In pianura minime in aumento, massime pressoché stazionarie; in montagna senza notevoli variazioni o in calo nei valori massimi.

Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli variabili, con brezze sul litorale. Possibili raffiche in occasione dei temporali

Mare: Calmo o quasi calmo.