Meteo, le previsioni per la settimana: cielo nuvoloso

Lunedi 5

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno ma anche alcuni addensamenti soprattutto a partire dalle ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni: Nelle ore più fresche, assenti; per il resto sulle zone pianeggianti ancora assenti, su quelle montane probabilità in aumento nel complesso fino a bassa (5-25%), sebbene un po' maggiore sul Bellunese e sulle Prealpi vicentine.

Temperature: Sulle zone montane e pedemontane aumenteranno un po', soprattutto le minime; altrove le minime non varieranno molto, le massime subiranno un lieve aumento.

Venti: In quota deboli o a tratti moderati, inizialmente dai quadranti sud-occidentali e poi da nord-ovest; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi per brezze.

Mare: Inizialmente poco mosso al largo, per il resto quasi calmo.

Martedi 6

Cielo: Nelle prime ore cielo in genere poco nuvoloso con spazi di sereno, poi nubi irregolari in aumento a partire dalle zone montane mentre andando verso la costa gli spazi di sereno insisteranno di più e gli addensamenti diverranno significativi più che altro di sera.

Precipitazioni: Assenti fino al mattino; in seguito la probabilità aumenterà a partire dalle zone montane e pedemontane, fino a medio-alta (50-75%), per piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Prevarrà un lieve aumento, salvo locali leggere controtendenze delle minime più che altro in quota.

Venti: In quota, deboli dai quadranti occidentali; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo a tratti locali moderati rinforzi per brezze.

Mare: Quasi calmo, al più poco mosso il settore meridionale verso fine giornata.

Mercoledi 7

Cielo irregolarmente nuvoloso, con alcune schiarite; probabili temporanee fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui prevarranno gli aumenti, le massime diminuiranno specie sull'entroterra.

Giovedi 8

Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche locale fase di schiarita specie sulla pianura centro-meridionale; piogge sparse e intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale; temperature minime in aumento sulle zone montane, pressochè stazionarie sull'entroterra pianeggiante e in contenuto calo sulla costa; temperature massime in diminuzione. Previsore: AB.