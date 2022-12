Meteo, le previsioni per la settimana: pioggia e nebbia

Lunedi 5

Cielo: Cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con schiarite da sud soprattutto a partire dalle ore centrali in pianura.

Precipitazioni: Probabilità da medio-alta (50-75%) a temporaneamente alta (75-100%) per alcune fasi di fenomeni sparsi, in genere modesti, ma con possibili locali rovesci; limite delle nevicate indicativamente a 1300-1600 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti.

Temperature: Le minime subiranno sulla bassa pianura contenute variazioni di carattere locale e altrove una diminuzione, un po' più sensibile in quota; per le massime, prevarrà un contenuto aumento.

Venti: In quota perlopiù tesi, fino al primo pomeriggio da sud-ovest e poi nord-ovest; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi; sul litorale sud deboli con direzione variabile, a parte moderati rinforzi meridionali di primo mattino; altrove da moderati a deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali e poi da quelli occidentali.

Mare: Fino a metà giornata a tratti mosso specie al largo e a tratti poco mosso, poi generalmente poco mosso.

Martedi 6

Cielo: Cielo da sereno o poco nuvoloso, ma con varie riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, in sollevamento durante quelle centrali soprattutto sulle zone centro-settentrionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo specie in montagna, massime in calo specie sulla pianura centro-meridionale.

Venti: In quota dai quadranti nord-occidentali, in genere moderati ma a tratti anche tesi sulle Prealpi; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti occidentali in pianura.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledi 7

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno a fronte più che altro di nubi alte; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli specie durante le ore più fredde; le temperature minime saranno in moderata diminuzione sulle zone pianeggianti e stazionarie o in lieve calo su quelle montane, le temperature massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Giovedi 8

Cielo all'inizio sulla pianura irregolarmente nuvoloso e in montagna poco nuvoloso con più ampi spazi di sereno, poi tendente a divenire ovunque molto nuvoloso; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; varie precipitazioni dal pomeriggio in poi, nevose da quote dell'ordine dei 1000 m, in genere un po' più alte sulle Prealpi e un po' più basse sulle Dolomiti; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime saranno a sud-est stazionarie o in lieve aumento e altrove in calo specie sulle zone montane.

Previsore: AB