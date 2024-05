Meteo, le previsioni per il fine settimana: tempo nuvoloso e variabile

Sabato 4

Cielo: Tempo nel complesso variabile, con nubi nelle prime ore abbastanza estese, nel resto della giornata alternate a maggiori schiarite.

Precipitazioni: Probabile qualche fase di fenomeni sparsi, modesti salvo possibili locali rovesci; limite delle eventuali nevicate in rialzo, fino a 2000-2300 m sulle Dolomiti e oltre 2200 m sulle Prealpi.

Temperature: In aumento.

Venti: In prevalenza deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi di carattere locale.

Mare: Quasi calmo.

Domenica 5

Cielo: Modesta variabilità, con spazi di sereno anche ampi specie in pianura, nubi almeno a tratti un po' più significative sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane specie dal pomeriggio.

Precipitazioni: Sulle zone pianeggianti generalmente assenti, salvo al più occasionali piovaschi pomeridiani sulla fascia pedemontana; su quelle montane fino alle ore centrali assenti, poi al più modeste e sparse; limite delle eventuali nevicate in rialzo fino a quote dell'ordine dei 2500 m.

Temperature: Per le minime, sono attese contenute variazioni di carattere locale; massime un po' in aumento, salvo locale stazionarietà sulle zone nord-orientali di pianura e Prealpi.

Venti: In quota sud-occidentali, a tratti deboli e a tratti moderati specie sulle Prealpi; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla pianura da deboli a temporaneamente moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.