Meteo, le previsioni: settimana di tempo variabile

Lunedi 3

Cielo: Tempo in prevalenza soleggiato, con qualche nube residua; dalle ore centrali qualche annuvolamento sulle zone montane, in locale estensione alla pianura.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa di qualche piovasco o locale temporale, dalle ore centrali, sulle zone montane e pedemontane. Non esclusa qualche isolata pioggia in pianura. Neve oltre i 1400-1700 m.

Temperature: Valori in generale calo, un po' inferiori alle medie del periodo.

Venti: In pianura in prevalenza deboli moderati orientali, con bora moderata sulle zone orientali e costiere fino alla mattina. In montagna in prevalenza moderati occidentali, fino a tesi in alta quota.

Mare: Mosso al mattino, poi in attenuazione a poco mosso.

Martedi 4

Cielo: Tempo in parte soleggiato con transito di nuvolosità medio alta dalle ore centrali, e locali annuvolamenti sulle zone Alpine e Prealpine.

Precipitazioni: Possibile qualche piovasco o rovescio al pomeriggio sui rilievi e zone pedemontane, e non si esclude qualche isolata pioggia in pianura.

Temperature: Minime in aumento sulle zone Alpine e stabili o in lieve calo altrove, massime stabili in montagna e in aumento di qualche grado in pianura.

Venti: In pianura moderati/tesi da sudest sulla costa e zone orientali, deboli/moderati da sudovest sulle zone interne. In montagna venti tesi dai quadranti occidentali.

Mare: Da calmo a poco mosso, localmente mosso a sud, in serata.

Mercoledi 5

Tempo in parte soleggiato con nubi alte al mattino, e locali annuvolamenti sulle zone alpine; dalle ore centrali aumento dell'instabilità con addensamenti e locali rovesci o temporali sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale; non si esclude qualche isolato fenomeno altrove. Temperature minime stabili o in lieve aumento, massime in calo specie sui rilievi. Rinforzi dei venti, con scirocco moderato/teso sulle zone orientali della pianura, e in montagna ad alta quota venti tesi/forti occidentali .

Giovedi 6

Tempo variabile, parzialmente soleggiato, con locali annuvolamenti e nubi medio alte in transito. Non si esclude qualche isolato piovasco o rovescio. Temperature minime in calo e massime in aumento in montagna, minime in aumento e massime in calo in pianura. Venti forti occidentali in quota, bora moderata sulla pianura. Previsore: FD