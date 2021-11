Meteo, le previsioni per la settimana: tempo soleggiatto e temperature in calo

Lunedi 29

Cielo: Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle zone montane e pedemontane e pianura settentrionale; sulle zone costiere e centro-meridionali della pianura probabile persistenza di stratificazione medio-alta, con schiarite in mattinata; fino al mattino possibili nebbie sulla pianura centro-occidentale.

Precipitazioni: Nella notte fenomeni residui sulle zone orientali, con qualche pioviggine sul sud est fino al mattino. Per il resto assenti.

Temperature: Valori minimi in calo, sotto lo zero anche su molte zone della pianura, specie nei valori serali; massime in calo in quota, stabili o in lieve calo in pianura.

Venti: In pianura rinforzi settentrionali al mattino, con bora moderata sulla costa, poi in rotazione a moderati da ovest. In quota moderati da sudovest, poi in rotazione a moderati da nord dalla sera.

Mare: Poco mosso.

Martedi 30

Cielo: Tempo in prevalenza stabile e cielo poco nuvoloso per nubi medio alte, con maggiore copertura dal pomeriggio sui rilievi, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime stabili o in locale diminuzione; massime con variazioni di carattere locale in montagna, in lieve calo in pianura.

Venti: In quota moderati/tesi da nord-nordovest; in pianura in prevalenza moderati occidentali.

Mare: Poco mosso, a tratti mosso al largo al pomeriggio.

Mercoledi 1

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato nella prima parte della giornata, poi consistente aumento della nuvolosità a partire da ovest dal pomeriggio/sera, con qualche possibile debole precipitazione. Temperature in sensibile aumento in montagna, in lieve rialzo in pianura.

Giovedi 2

Cielo molto nuvoloso con probabili precipitazioni diffuse, di modesta entità, a carattere di neve attorno a 800-1000 metri; dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità ed esaurimento dei fenomeni. Temperature in aumento anche sensibile in montagna, in lieve rialzo in pianura.