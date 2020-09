Meteo della settimana: poco nuvoloso e temperature in aumento

Martedi 29

Cielo: Cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; durante le ore più fredde, saranno probabili varie foschie e delle nebbie sulle zone pianeggianti nonchè su alcune vallate prealpine.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime generalmente in diminuzione, salvo valori localmente stazionari o in lieve aumento sulla costa e in quota; massime in aumento.

Venti: Prevalentemente moderati da nord-ovest in quota e deboli con direzione variabile altrove.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo, anche calmo nelle ultime ore.

Mercoledi 30

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo temporanei modesti addensamenti; nelle ore più fredde, in pianura e nelle valli saranno possibili parziali riduzioni della visibilità anche per locali nebbie.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più occasionali piovaschi in montagna nelle ore diurne.

Temperature: In aumento, probabilmente più sensibile in quota.

Venti: In quota deboli od al più occasionalmente moderati, dai quadranti nord-occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Giovedi 1

Cielo nelle prime ore sereno o poco nuvoloso con delle nebbie in pianura e in varie valli, poi da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso con foschie dense ed al più occasionali precipitazioni specie tra pianura e Prealpi, generalmente a carattere di leggera pioggia; le temperature minime sull'entroterra pianeggiante e in alcune valli aumenteranno un po', altrove non varieranno molto; per le temperature massime prevarrà un aumento, specie in quota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Venerdi 2

Cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con foschie dense; fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse soprattutto sulle zone centro-settentrionali, con limite delle nevicate abbastanza elevato; le temperature minime aumenteranno, anche di molto ad alta quota; le temperature massime in montagna subiranno un contenuto calo e in pianura saranno stazionarie o in leggero aumento.