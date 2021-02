Previsioni meteo per il weekend: aria più fresca e vento

Sabato 27

Cielo: Nella prima parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, con foschie/nebbie sulla pianura centro-meridionale fino al mattino. Dalle ore centrali nuvolosità irregolare su zone prealpine e pedemontane, cielo in prevalenza sereno altrove.

Precipitazioni: Assenti; solo non escluso qualche piovasco sulle Prealpi nella seconda parte della giornata.

Temperature: Minime in aumento in pianura, in diminuzione in montagna; massime in calo, salvo lungo la costa dove saranno stazionarie o in leggero aumento.

Venti: In quota settentrionali, fino al mattino moderati/tesi, in successiva attenuazione; nelle valli variabili; In pianura fino al mattino deboli settentrionali, in seguito orientali moderati, anche tesi, specie in prossimità della costa.

Mare: Poco mosso nelle prime ore, poi dalla mattina moto ondoso in intensificazione fino a mosso.

Domenica 28

Cielo: Cielo sereno, al più poco nuvoloso fino al mattino tra Prealpi e pedemontana.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In diminuzione, con minime localmente prossime a zero anche in pianura.

Venti: In quota in prevalenza deboli nord-orientali; nelle valli deboli variabili. In pianura fino a metà giornata moderati, a tratti tesi da nord-est, in seguito deboli variabili.

Mare: Da mosso a inizio giornata, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso dal pomeriggio.