Le previsioni meteo per l'ultimo weekend di novembre

Venerdi 27

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte soprattutto nella prima metà della giornata, con foschie e nebbie in pianura specie nelle ore più fredde, ma localmente più persistenti rispetto a giovedì.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Variazione a carattere locale nei valori minimi; prevalentemente in calo le massime.

Venti: In quota sud-occidentali da deboli a moderati; nelle valli deboli variabili; in pianura in prevalenza deboli occidentali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Sabato 28

Cielo: Sereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti; poco o parzialmente nuvoloso su pianura e Prealpi, con foschie o locali nebbie fino al mattino sulle zone pianeggianti e nei fondovalle.

Precipitazioni: In montagna e sulla pianura settentrionale assenti; sul resto della pianura probabilità bassa (5-25%) di locali deboli piogge, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Temperature: In pianura prevalentemente in aumento, in montagna stazionarie o in leggero calo.

Venti: In quota deboli, occidentali fino a metà giornata, settentrionali in seguito; nelle valli deboli variabili; in pianura deboli, in prevalenza settentrionali, in intensificazione da nord-est dalla serata, su costa e pianura limitrofa, fino a moderati/tesi.

Mare: Poco mosso, o in serata mosso.

Domenica 29

In montagna cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle Prealpi; in pianura parzialmente nuvoloso con una bassa probabilità di qualche debole precipitazione soprattutto sulle zone centrali ed orientali. Temperature prevalentemente in diminuzione sulle zone montane, stazionarie o in locale variazione altrove. Venti in quota settentrionali, in pianura da nord-est, moderati, anche tesi in prossimità della costa.