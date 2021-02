Meteo, le previsioni della settimana: tempo stabile e qualche nebbia

Una vasta area di alta pressione presente sul Mediterraneo mantiene tempo stabile sulla regione, in prevalenza soleggiato in montagna caratterizzato da un rialzo termico in quota con temperature che si porteranno ben sopra la media del periodo, specie in montagna; tale condizione tenderà progressivamente ad accentuare l'inversione termica durante le ore più fredde in pianura e nei fondovalle prealpini con frequenti foschie e nebbie nelle ore più fredde, localmente persistenti in pianura durante il giorno

Lunedi 22

Cielo: Iniziali nubi basse, foschie e nebbie in pianura, in successivo progressivo dissolvimento salvo possibile locale persistenza specie sui settori meridionali e sud-occidentali, lasceranno spazio ad ampie schiarite. In montagna in prevalenza soleggiato salvo qualche nube bassa e foschie nei fondovalle prealpini al primo mattino. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle prealpino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in aumento sulle zone montane e pedemontane, stazionarie in pianura, salvo sui settori meridionali e sud-occidentali dove risulteranno in calo.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: In prevalenza calmo.

Martedi 23

Cielo: Sulle zone montane in prevalenza ben soleggiato. In pianura iniziali foschie e nebbie diffuse, localmente persistenti sui settori centro-orientali e costieri, in successivo parziale dissolvimento, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo in pianura, senza notevoli variazioni altrove; massime in aumento sulle zone montane e pedemontane con valori ben superiori alla norma, in pianura stazionarie o in calo sui settori centro-orientali.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota deboli/moderati da sud-ovest.

Mare: In prevalenza calmo.

Mercoledi 24

Permangono condizioni di tempo stabile, caratterizzato da estese foschie e nebbie specie nelle ore più fredde in pianura, in dissolvimento durante le ore centrali, solo localmente persistenti fino a parte della mattinata sulle zone orientali, in nuova formazione dopo il tramonto. Nelle ore centrali tempo in prevalenza ben soleggiato con temperature massime in aumento e ben superiori alla media del periodo.

Giovedi 25

Tempo stabile, caratterizzato da foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori meridionali, in dissolvimento durante le ore centrali e in nuova formazione dopo il tramonto. Nelle ore centrali tempo in prevalenza ben soleggiato. Temperature senza variazioni di rilievo.

Previsore: R.R.