Meteo, le previsioni della settimana: tempo instabile

Evoluzione generale

In questi giorni la situazione meteorologica sull'Europa centro-meridionale sarà variabile a causa di correnti occidentali che guidano nuclei depressionari alternati a periodi di risalita della pressione; sulla nostra regione il tempo sarà instabile

Lunedi 20

Cielo: Tempo in parte soleggiato in pianura, con schiarite alternate ad annuvolamenti, più diffusi sulle zone centro-orientali; in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi, salvo qualche breve locale schiarita.

Precipitazioni: Residue precipitazioni sparse nella notte sul nordest della regione; in seguito possibilità piovaschi o rovesci, locali in pianura, sparsi sulle zone montane, specie prealpine, nel pomeriggio.

Temperature: Valori in ulteriore contenuta diminuzione.

Venti: In pianura generalmente moderati da nordest, con qualche rinforzo sulle zone costiere e orientali. In montagna venti in prevalenza deboli/moderati settentrionali.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Martedi 21

Cielo: Tempo abbastanza soleggiato, salvo nubi residue al mattino e qualche annuvolamento locale in giornata.

Precipitazioni: Possibile qualche rovescio residuo nelle prime ore in montagna; poi generalmente assenti.

Temperature: Valori senza sensibili variazioni di rilievo in pianura, in montagna minime in calo e massime in ripresa.

Venti: In pianura moderati da nordest in attenuazione dal pomeriggio; in montagna in prevalenza deboli/moderati settentrionali.

Mare: Mosso, in attenuazione a poco mosso dal pomeriggio.

Mercoledi 22

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo qualche locale annuvolamento e qualche nube alta. Temperature minime in calo, massime stabili in pianura e in aumento in montagna.

Giovedi 23

Tempo stabile e in prevalenza sereno salvo qualche annuvolamento sui rilievi. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve ripresa. Previsore: FD